Diese LGBTQ-Politiker*innen werden nach der US-Wahl wichtig

Gemeinsam mit Mondaire Jones wird Ritchie Torres einer der ersten schwulen, Schwarzen Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus in der Geschichte des Landes sein. Der Demokrat hat afro-lateinamerikanische Wurzeln. Mit 25 Jahren wählten ihn die Bürger*innen der Bronx in den Stadtrat New Yorks. Damit war er der erste offen homsexuelle Abgeordnete des Bezirks. Als Kind der Bronx und Sohn einer alleinerziehenden Mutter wuchs er in prekären Verhältnissen auf. Torres kennt die Unzulänglichkeiten des US-amerikanischen Sozialsystems deshalb aus eigener Erfahrung. In zwei Legislaturperioden setzte sich Ritchie im Stadtrat für die Belange der sozial Benachteiligten seiner Stadt ein. Seine Hauptanliegen sind der Ausbau des Sozialstaats und die Stärkung der Rechte von LGBTQ-Personen.