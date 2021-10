„Da habe ich erstmal Instagram für 48 Stunden von meinem Handy gelöscht“

Die Bundestagswahl hat das Parlament verjüngt. Knapp 30 Prozent der Abgeordneten sind 40 Jahre oder jünger – im 2017 gewählten Bundestag waren es gerade mal 15 Prozent. Fabian Funke von der SPD ist einer der neuen Jungen. Dabei hatte er mit einem Einzug ins Parlament lang selbst kaum gerechnet. Eine andere junge Kandidatin, Wiebke Winter von der CDU, war Teil von Armin Laschets Zukunftsteam – doch weil ihre Partei bei der Wahl so schlecht abschnitt, hat sie es trotzdem nicht in den Bundestag geschafft. Hier erzählen beide davon, wie es ist, entgegen der eigenen Erwartungen zu gewinnen oder zu verlieren.

Wiebke Winter, 25, ist für die CDU in Bremen angetreten und hat den Einzug in den Bundestag verpasst

Die ersten Tage nach der Wahl ging es mir nicht gut. Aber wäre es nicht so gewesen, dann hätte ich es wohl auch nicht ernst gemeint. Wären die Umfragen so geblieben, wie sie im Frühjahr waren, hätte ich das Direktmandat in Bremen gewinnen können. Aber so hatte ich keine Chance. Ich habe es zwar geahnt – aber begriffen habe ich es erst, als es feststand: Es wird diesmal nichts wird mit dem Einzug in den Bundestag. Am Dienstag habe ich dann erstmal für 48 Stunden Instagram von meinem Handy gelöscht. Es fühlte sich seltsam an, die vielen Storys zu sehen, in denen befreundete Politikerinnen und Politiker sich freuten, wie sie nach Berlin fahren, weil sie jetzt im Bundestag sind.