„Ich bin CDU-Mitglied und gehe trotzdem nicht zur Wahl“

Ich sehe natürlich auch die große Euphorie auf den Straßen, die Demonstrationen von Fridays for Future und so weiter. Aber die Leute, die dort stehen, ändern wahrscheinlich selbst nicht viel an ihrem eigenen Leben. Nur weil sie dort rumstehen und Plakate hochhalten, werden sie den Klimawandel nicht stoppen. Die schieben die Karte bloß weiter an irgendwelche Politiker. In der Politik wird dann von Tierwohl-Siegeln geredet, die das Leben der Tiere angeblich erträglicher machen sollen, was meiner Meinung nach aber der falsche Weg ist. Im Gegenteil: Das macht den Leuten den Konsum tierischer Produkte nur noch leichter. Es ist ungefähr so, als, würde man einem reichen Typen, der sowieso schon alles hat, noch ein paar ätherische Öle in die Badewanne träufeln, damit er sich noch besser fühlt. Wenn ich mich mit meiner Stimme für solche politischen Forderungen einsetzen würde, mache ich mich mit diesen unausgegorenen Sachen gemein.