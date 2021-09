Keine Lust mehr auf SPD und CDU

Seit den 1990er Jahren sieht man einen klaren Trend: Junge Menschen wenden sich immer mehr von den Volksparteien ab, sagt Michael Angenendt. Er ist Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und beschäftigt sich in seinem Buch Politik abseits der Parteien mit Parteien- und Politikverdrossenheit. „Es ist gerade etwas im Wandel“, sagt Angenendt. „Wir sehen das im Wahlverhalten, in der Wahlbeteiligung und dem zunehmenden Aufkommen von Einzelkandidaten.“ Auch dass immer mehr Menschen sich für sogenannte Antiparteien oder Wählergemeinschaften wie die Freien Wähler entscheiden würden, sei ein Zeichen für diese tiefe Veränderung in der politischen Landschaft.

Nur noch zwei Prozent der Deutschen hat eine Parteimitgliedschaft

Deutschland ist eine Parteiendemokratie – so wie fast alle Staaten in Europa. Heißt: Parteien sind der Grundpfeiler für unser politisches System. Was passiert, wenn ihnen das Fundament wegbricht? Wenn sich keiner mehr für sie interessiert, ihnen angehören will oder sich in ihnen aktiv engagieren will? Nur noch zwei Prozent der Deutschen haben eine Parteimitgliedschaft – und davon sind die wenigsten jung. 1983 hatten die Unionsparteien etwa noch fast 920 000 Mitglieder, die SPD Mitte der 70er Jahre sogar über eine Million. In den vergangenen 30 Jahren haben sich die beiden Parteien halbiert. Die Linke und die FDP verloren sogar weit mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder. Wie kommt es, dass viele junge Erwachsene zunehmend skeptisch auf die politischen Verantwortungsträger blicken - und sich immer mehr von den Parteien abwenden, die den Anspruch haben, Volksparteien zu sein?