Wie Zeit zum Luxus von heute wurde

Wer es sich leisten kann, Zeit zu haben, kann sich auch mehr Schlaf gönnen

Diese Art von Luxus geht nachts weiter. Denn wer es sich leisten kann, Zeit zu haben, kann sich auch mehr und besseren Schlaf gönnen. Acht Stunden pro Nacht, kein Dauerkoffein, freie Vormittage. Für mich ist das der Inbegriff von Luxus: So viel Geld zu haben, dass man nicht in drei verschiedenen Jobs arbeiten muss, sondern sein Geld auch wirklich genießen kann. Und diese Zeit für Freizeit (und für Gesichtsbehandlungen) sieht man, wie ich finde, Menschen wortwörtlich im Gesicht an.

Wirklich weg von Objekten geht diese Entwicklung übrigens aber auch nicht. Denn idealerweise trägt man beim Pilates ein Sport-Outfit der Marke Lululemon, von der eine herkömmliche Leggins 118 Euro kostet. Und obwohl ich schon genug Sportkleidung besitze, ertappe mich bei dem Wunsch, auch gern eine Lululemon-Leggins zu tragen. Obwohl das Label übrigens nur ganz klein und dezent am Bund der Leggins aufgedruckt ist, anders als früher Markennamen möglichst groß auf Taschen oder Kleidungsstücken aufgedruckt waren.

Heute ist Quiet Luxury angesagt: Wer sich auskennt, weiß Bescheid. Das Beispiel lässt sich auch gut auf andere Hobbys wie Rennradfahren übertragen. Es geht dabei nicht nur ums Rad, sondern um die komplette Ausrüstung: Schuhe, Helm, Brille, Kleidung. Das kann schnell teuer werden. Aber dieses Set-up signalisiert Zugehörigkeit, ohne zwingend laut zu sein. Es macht die Hürden größer, mit dem Hobby einzusteigen, den Club exklusiver.