Nach einem Jahr Pandemie hat die Politik mich verloren

Denn es gibt sie ja, die Ideen und Lösungsansätze. Menschen aus allen politischen Lagern und Professionen wie Viola Priesemann, Christian Lindner, Karl Lauterbach, Melanie Brinkmann und viele mehr haben sie im vergangenen Jahr immer wieder vorgetragen. Altenheime konsequent schützen, Zwei-Wochen-Komplett-Shutdown, Schnelltests zum Freitesten, Digitalisierung der Gesundheitsämter, FFP2-Masken für alle, eine effektive Corona-App, Tablets für bedürftige Schüler*innen, Impfungen durch Hausärzte, you name it. Alles keine Allheilmittel. Aber zumindest Chancen auf Verbesserung in einer schlimmen Lage. Nur scheint leider keine dieser Ideen so richtig zu unserer Bundesregierung vorgedrungen zu sein – oder zumindest nur verspätet. Denn was die nach einem Jahr Pandemie immer noch zu tun scheint, ist: Entscheidungen vertagen, Maßnahmen verwässern, Bürokratie zelebrieren. Wäre das anders, wenn in diesem Jahr nicht gewählt werden würde? Wenn nicht so viele Politiker*innen versuchen würden, es allen Recht zu machen, während sie sich selbst in jede Richtung bestmöglich absichern? Vielleicht.