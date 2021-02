Wenn nachts der Hunger kommt

Der Snack der Wahl: Was da ist.

So sieht das aus: Die Jogginghose, die er trägt, ist weit – und das ist wichtig und gut so. Denn für das, was kommt, braucht es Platz: Der Wahllose hängt nämlich mit Kopf und Armen im Kühlschrank und zieht heraus, was er findet: Salami, Lyoner, Streukäse, Oliven, Ketchup, Joghurt. Alles kommt direkt per Hand in den Mund, Käse wird aus der Packung geschüttelt, Joghurt mit der Zunge geschaufelt. Löffel, Teller und ähnlich leicht Ersetzbares stehen nämlich noch ungewaschen in der Spüle.

So fühlt er sich jetzt: Kurz gut, weil gesättigt. Dann schlecht, sehr schlecht. All die Dinge, die er da gerade kaum gekaut, sondern einfach heruntergeschlungen hat, vermischen sich in seinem Bauch – und machen da Probleme.

Davon träumt er danach: Er steht vor dem Bundesverfassungsgericht und wird wegen „den Rechtsstaat gefährdender Völlerei“ zu Pumpernickel auf Lebenszeit verurteilt. Zu seiner Verteidigung hat er nichts zu sagen.