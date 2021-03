Wir müssen hier raus

Der Streifenwagen bleibt einfach auf dem Radweg stehen. Ein Mann und eine Frau in Uniform steigen aus, die Türen knallen zu. Ihr Ziel scheint klar: Keine zwanzig Meter vor ihnen, auf der Reichenbachbrücke am Isarufer von München, steht eine Gruppe von Jugendlichen. Man hört Electro und Hip Hop aus ihrer Bluetooth-Box wummern. Einer in der Mitte der Gruppe lässt seinen Körper auf dem Boden drehen und sich kurz darauf auf seine Arme fallen. Die anderen schauen ihm beim Tanzen zu, in weiten Hosen, Batik-Shirts und mit dunklen Brillen gegen die Abendsonne. Ob es acht oder zehn Leute sind, die da zusammenstehen? Lässt sich schwer sagen, weil mal einer dazukommt und mal einer geht. Weil sie sich bewegen und weil alles ein bisschen durcheinander läuft. Nur eines steht fest: Für einen Nachmittag Anfang März im Jahre 2021 sind sie zu viele.