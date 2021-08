Warum man sich jetzt noch impfen lassen sollte

Nur noch langsam steigt seit Wochen die Impfquote in Deutschland an. Das liegt auch daran, dass sich bisher relativ wenige Jüngere impfen lassen. Immer wieder hört man Argumente gegen das Impfen, auch abseits von Verschwörungsmythen: Kaum Privilegien, geringerer Schutz gegen Varianten, keine Lust, zwei Tage flach zu liegen. Was hat man eigentlich davon, sich jetzt noch impfen zu lassen? Sarah Eitze sagt: sehr viel. Sie ist Expertin für Gesundheitskommunikation und erforscht an der Univeristät Erfurt seit Beginn der Pandemie das Impfverhalten. Wir haben sie mit den Hauptargumenten gegen das Impfen konfrontiert.