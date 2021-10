„Wir wissen nicht, wann die Pandemie bei uns enden wird“

Das Resultat ist eindeutig. Während es in Ländern wie Tschad, Eritrea und Tansania im Mai noch gar keine Impfstoffe gab, wurde die Impfpriorisierung in Deutschland bereits am 7. Juni aufgehoben. Nicht nur das medizinische Personal und alle Risikogruppen hatten oder haben also bereits Zugang zu den Impfungen, sondern auch andere Bevölkerungsgruppen. Diese Ungleichheit der Impfstoffverteilung kritisieren viele junge Aktivist:innen: So auch Amina, Zahnmedizinstudentin in Berlin und Jugendbotschafterin für ONE, eine internationale Lobby- und Kampagnenorganisation, die sich gegen extreme Armut und vermeidbare Krankheiten einsetzt. „Es ist absurd, dass nur Deutschland allein mehr Menschen impfen konnte als der gesamte afrikanische Kontinent“, findet sie und fordert: „Die Politik muss sich für eine bessere Entwicklungspolitik einzusetzen, Impfdosen an Covax abgeben und zum Beispiel in Impfstoff-Produktionsstätten afrikanischer Länder investieren.“