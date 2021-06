Wo gezielt die ersten Studierenden geimpft werden

Schon in der Vergangenheit setzte Berlin auf sogenannte Schwerpunktimpfungen für einzelne Gruppen der Bevölkerung. Immer wieder standen Bezirke der Stadt im Fokus, in denen besonders viele Corona-Infektionen gemeldet wurden. Nun sind deutschlandweit zum ersten Mal Studierende im Fokus, so heißt es in einer Pressemitteilung des Landes Berlin. Bundesweit impfen viele Hochschulen bereits vor allem ihre Angestellten und studentischen Hilfskräfte. Berlin stellte den etwa 160 000 Studierenden an seinen 13 staatlichen und konfessionellen Hochschulen nun aber vorerst zusätzliche 8000 Dosen zur Verfügung. Einerseits gingen die an Bewohner*innen der Wohnheime. Aber auch manche der übrigen Studierenden konnten eine Impfung ergattern, oftmals nach dem Motto: first come, first serve. Wer einen Termin bekam, hatte also Glück.