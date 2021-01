„Aller guten Impfungen sind zwei“

Menschen machen ja viel in diesem Pandemie-Januar, um irgendwie durchzukommen. Herumspazieren, Kerzen drehen, Brot backen, auf Twitter darüber streiten, ob die neue Audio-App Clubhouse jetzt cool ist oder nicht. Und an diesem Sonntag auch noch etwas anderes: Neue Sprichwörter erfinden, oder eher: Sprichwörter der Corona-Pandemie anpassen. Unter dem Hashtag #PandemieSprichwörter finden sich schon wenige Stunden nach dem Start der Aktion knapp 5000 Tweets, die sich an einem humorvollen Umgang mit der aktuellen Situation versuchen. Die Idee kommt von den Macher*innen der Satireseite „Postillleaks“. Der erste Vorschlag: „Eine Hand wäscht die andere, aber nur, wenn es die eigenen sind.“ Natürlich eine Anspielung auf eine der ersten Regeln, die wir im Februar 2020 gelernt haben: Regelmäßiges Händewaschen kann unter Umständen Leben retten.