Wie zwei Münchner FFP2-Masken für Obdachlose beschaffen

Zwar hat der Freistaat Bayern versprochen, Bedürftigen jeweils fünf kostenlose Masken zur Verfügung zu stellen, was insgesamt mehr als 500 000 Stück sind. Aber es dauert, bis die vom Sozialreferat verteilt werden können. „Für unsere Verwaltung ist die Verteilung ein beispielloser Kraftakt“, erklärte Sozialreferentin Dorothee Schiwy gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Die Zusage für die Versorgung sei zu kurzfristig getroffen worden. Und der Verteilungsprozess ist logistisch aufwendig. Die Masken wurden am Dienstag an Sozialbürgerhäuser ausgeliefert, wo die Mitarbeiter*innen sie erst einmal in Briefumschläge verpacken müssen. Dann erst können sie an die Menschen und Einrichtungen geliefert werden, die sie eigentlich schon am Montag, zu Beginn der verschärften Maskenpflicht, gebraucht hätten.