Was der 15-Kilometer-Radius bedeutet, wenn man nicht am Wohnort gemeldet ist

Doch nicht alle, die in eine neue Stadt ziehen, können ihre Adresse dort melden. Der Wohnungsmarkt in Unistädten ist umkämpft, um eine bezahlbare Unterkunft zu finden, müssen neue Einwohner*innen manchmal einiges in Kauf nehmen: Manche ziehen in unangemeldete Mietwohnungen, andere leben jahrelang unerlaubt zur Untermiete, ohne jemals einen richtigen Mietvertrag zu bekommen. Und wer sich beim Kreisverwaltungsreferat anmeldet, braucht dafür in der Regel eine Bescheinigung des Vermieters. So ging es auch Janina, als sie umzog: Mittlerweile lebt sie in einer Wohnung, die schwarz vermietet wird.