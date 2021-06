Wie kommt man als WG gut durch die Corona-Quarantäne?

Viele junge Menschen in Deutschland leben wie Leo in einer WG. 2018 waren es dem Zentrum für Hochschulentwicklung zufolge ein knappes Drittel der 150 000 Studierenden. Jetzt, in Zeiten der Online-Uni, wohnen zwar mehr junge Menschen wieder oder noch bei ihren Eltern, doch längst nicht alle. Aber verbreitet sich das Virus in Wohngemeinschaften besonders oft? Laut der Heinsberg- Studie ist das Risiko, sich im eigenen Haushalt mit Corona anzustecken, nicht so hoch wie erwartet. Die Forschenden fanden heraus: Das Infektionsrisiko sinkt sogar, je größer der Haushalt ist. In einem Vier-Personen-Haushalt liegt die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, bei nur 18 Prozent, in einem Zwei-Personen-Haushalt bei 44 Prozent. Die Ursachen dafür sind bis jetzt noch nicht erforscht. Die Studie wurde allerdings noch ohne Peer-Review, also ohne, dass unabhängige Forschende die Studie begutachtet haben, veröffentlicht. Laut einer US-amerikanische Metastudie, die im Dezember des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass durchschnittlich knapp 17 Prozent der Ansteckungen in Haushalten stattfinden – da werden aber natürlich Familien-Wohngemeinschaften mitgerechnet.