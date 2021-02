Miteinander wohnen, miteinander schlafen

Sie lagen zusammen auf Sophies Balkon, als sie merkten, dass sie nicht mehr nur Mitbewohnerin und Mitbewohner waren. Sommer 2020, Sternschnuppennacht, „voll cheesy“, sagt Kevin heute. Er und Sophie sind per Video-Call zugeschaltet, sie lachen beide. An dem Abend auf dem Balkon schliefen die beiden schon seit ein paar Monaten miteinander, nicht mehr nur Tür an Tür wie die Jahre davor. Aber in diesem Moment habe sich ihre Beziehung plötzlich anders angefühlt, erzählt Sophie. „Das war das erste Mal, dass ich dachte: Oh, daraus könnte ja etwas werden.“ Sie ist 24, er 23, die beiden kennen sich seit der Schulzeit, 2018 sind sie zusammen in eine Wohngemeinschaft gezogen. Doch mit Corona hat sich etwas in ihrer Berliner WG verändert. Seit September sind Sophie und Kevin ein Paar.