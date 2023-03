Anna

darf ich zitieren? 15.04., 20:36, Nachricht an Lili: "weißt du, es ist mit dir anders, mit dir ist es mir das wichtigste auf der welt, weil du kein mädchen mehr bist, du bist eine frau..." Nur weil ich hier in der Wohnung greifbar bin, und du nicht raus kannst, willst du gerade mich. Und das ist cool! Das wusste ich von Anfang an. Mehr will ich nicht von dir. Du hast einen guten Penis und weißt ihn einzusetzen , that's it! Also lass mich bitte endlich mit dem Liebesgeseier in Ruhe 11:49