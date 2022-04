„Niemand mag dicke Menschen!“

Damit bin ich nicht allein. Bodyshaming steht bei vielen Jugendlichen in Österreich auf der Tagesordnung. Im „Jugend Trend Monitor“ aus dem Jahr 2019 gaben 30 Prozent der Befragten 14- bis 29-Jährigen an, bereits Erfahrungen mit Bodyshaming gesammelt zu haben. Ein aktueller Tiktok-Trend greift das Thema Bodyshaming durch die eigene Familie in migrantischen Communities auf. Tiktoker:innen stellen sich vor die Linse, unter ihnen steht der Text „Wenn deine Familie aus der Heimat dich besucht.“ Dazu hört man in der Tonspur den Sound einer Frau, die sie mit den Worten „Oh my god you are so fat, so obese!“ zu beleidigen beginnt.