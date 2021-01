Besonders schöne Menschen, seid ihr besonders glücklich?

Auch wir finden uns nicht immer gleich schön, auch wir mussten erst darauf hingewiesen werden, dass wir diese Eigenschaft haben. Auch wir kennen diese Momente, in denen wir vor dem Spiegel stehen, nicht verstehen können, weshalb man an uns so attraktiv findet, während wir unsere wachsenden Geheimratsecken machtlos beäugen. Genauso wie wir die Augenblicke haben, in denen wir uns selbstverliebt in die Augen schauen, weil uns der Post-Shower-Wet-Look besonders sexy macht, und wir am liebsten Herzen mit unserer Zunge in den beschlagenen Spiegel schlecken würden. Ja, auch bei uns liegt Schönheit im Gemütszustand des Betrachters.