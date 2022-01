Unsere Haare, unser Erbe

Yves hat vor Kurzem einen „Black Hair Workshop“ besucht. Erst mit 25 Jahren hat er dort Nützliches zu seinem Afro gelernt. Zum Beispiel, dass seine Haare kürzer aussehen, als sie es sind. Dieses Phänomen heißt „Shrinkage“. Je stärker die Afrohaare beim Kämmen in ihre ursprüngliche Form zurückgehen, desto gesünder sind sie. Früher hat der Youtuber nicht darauf geachtet, welches Shampoo oder welchen Conditioner er für seinen Afro benutzt. Heute weiß Yves, dessen Wurzeln in Rwanda liegen, dass seine Locken eine besondere Behandlung und viel Aufmerksamkeit brauchen. „Das ,Haarewaschen‘ bedeutet für mich, mir einen ganzen Tag Zeit zu nehmen. Und wenn meine Haare nass sind, vor allem nach dem Schwimmen, sehe ich, wie Surfer-Boys in Wirklichkeit aussehen sollten“, erzählt Yves augenzwinkernd in Anspielung an die stereotypisch glatten, blonden Haare der 08/15-Surfer.