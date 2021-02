Das ist: Youyang Gu, der aus seinem Kinderzimmer exakte Corona-Prognosen lieferte

... vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, wo er Elektrotechnik, Mathe und IT studierte. Heute lebt er in New York und berechnet wieder Corona-Modelle, allerdings ganz andere: zum Beispiel, wie viele Menschen in den USA schon mit Corona infiziert waren und wie schnell die Bevölkerung geimpft werden könnte. Seinen Vorhersagen nach sollen im Sommer 2021 etwa 60 Prozent der Menschen in den USA eine Form von Immunität haben, ob durch eine Impfung oder eine überstandene Infektion.