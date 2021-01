Das ist: Haneul Kim, der aus weggeworfenen Einwegmasken Möbel macht

… dass das Hamburger Umweltinstitut bereits im Mai 2020 vor einem erhöhten Müllaufkommen durch den Verbrauch von Atemschutzmasken gewarnt hat. Es schätzte, dass aufgrund der Pandemie etwa 1,1 Millionen Tonnen Abfall mehr pro Jahr aufkommen wird. Das werde auf den Verbrauch von Atemschutzmasken, Einweghandschuhen und weiterer Schutzkleidung zurückgehen. Viele der Masken, die nicht richtig entsorgt werden, enden schließlich im Meer und wurden bereits in großen Mengen an Stränden angeschwemmt. Unter anderem in Hongkong und der Türkei. Das Mikroplastik, in das sich der Kunststoff schließlich zersetzt, bleibt über Jahrzehnte in der Natur enthalten und ist sehr ungesund für Mensch und Tier.