Amanda Gorman ehrt Held*innen der Corona-Krise

Wenige Wochen nach ihrem Auftritt bei Joe Bidens Amtseinführung hat die Lyrikerin Amanda Gorman erneut eine große Bühne bekommen und eindrucksvoll genutzt: Als erste Poetin überhaupt durfte sie beim Super Bowl, dem Finale der US-amerikanischen National Football League (NFL), ein Gedicht vortragen. In einem anderthalbminütigen Video, das Teil des Super-Bowl-Programms war, trug die 22-Jährige ihr Gedicht „Chorus of the Captains“ vor – umgeben von Schweinwerfern und mit einem Band aus Perlen in den Haaren. „Today, we honor our three captains for their actions and impact in a time of uncertainty and need.“ So beginnt Gormans Gedicht. Sie widmet es den drei Alltagsheld*innen, die die NFL zu den diesjährigen „Ehrenspielführer*innen“ ernannt hat.