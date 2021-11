Dieser Typ ist ein Popstar in China – und wusste es nicht

So reiht sich Chris James' Geschichte ein in viele dieser Über-Nacht-zum-Star-Geschichten, die sich immer wieder auf Douyin und Tiktok ereignen sollen: eine singende Babysitterin, eine 110-jährige Großmutter, ein schottischer Postbote, dessen Seemannslied 2021 zehn Wochen lang die deutschen Single-Charts anführt. Natürlich beherrschen große Labels mit großen Budgets heute die Plattform, natürlich werden solche scheinbar zufälligen Underdogstorys heute künstlich hergestellt. Wie Nick Sylvester sagt, garantiere aber kein Geld der Welt, ob so eine Kampagne von der Community angenommen werde. Tatsächlich scheint auf sozialen Netzwerken auch der Zufall eine Rolle zu spielen. Denn, die Frage, was viral ginge, das erklärt Matthias Pasdzierny von der Universität der Künste in Berlin, hinge davon ab, was im Backend der Plattformen, was im Code, was im Maschinenraum der Netzwerke passiere. „Da sieht keiner rein. Was bei US-Anbietern wie Instagram oder Youtube allerdings auch nicht anders ist.“