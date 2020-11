Wir brauchen einen besseren Bullshit-Radar für Tiktok

Zum anderen spielt einem Tiktok in erster Linie nicht die Videos von Accounts vor, denen man folgt, sondern Inhalte, von denen der Algorithmus denkt, dass sie einem gefallen. Bei Instagram ist es eher andersrum: Der selbst gestaltete Feed steht im Vordergrund und wer mag, kann noch mehr „entdecken“. Wie Tiktok diese Inhalte auswählt, ist, wie so üblich in den sozialen Medien, nicht transparent. Sicher ist jedoch, dass erfolgreiche Accounts besonders oft in den Feed gespült werden – nach dem Motto: Was so vielen Menschen gefällt, muss auch dir gefallen!