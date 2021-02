„Wellerman bringt genau das Lächeln, das alle jetzt brauchen“

Bis vor ein paar Wochen war Nathan Evans einfach ein netter, 26-jähriger Schotte, der als Postbote arbeitet und in seiner Freizeit selbstgesungene Videos im Netz hochlädt. Neuerdings aber ist Nathan Evans der Typ, zu dessen Version des uralten, aus Neuseeland stammenden Walfängerliedes „Wellerman“ auf Tiktok gerade alle Welt ausflippt und mitmacht. Auch Stars wie Ronan Keating, Brian May oder Gary Barlow springen mit eigenen „Wellerman“-Versionen auf den Hype auf, und in Deutschland kündigten gerade die norddeutschen Shanty-Seebären von Santiano eine gemeinsame Version mit Evans an. Seit Freitag steht sein Song auf Platz Eins der deutschen Charts. Wir haben per Zoom mit einem sehr gelassenen Nathan Evans über die rasante Entwicklung gesprochen.