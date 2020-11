Was wir uns bei unseren peinlichsten Online-Namen gedacht haben

Ich heiße mit vollem Namen Charlotte Annemarie Erdmuthe, nach meinen Omas. Mit 13 fand ich das nicht so schick, insbesondere, da meine Eltern mich mit allen drei Namen auch in der Schule angemeldet hatten. Wurde dann „Charlotte Annemarie… ERDMUTHE??” aufgerufen, war ich immer äußerst peinlich berührt. Vermutlich hatte ich damals in irgendeinem Kalender den Spruch „Es ist nicht, was du hast, sondern wie du es trägst“ gelesen und versuchte, die Deutungshoheit über meinen peinlichen Namen zu gewinnen, indem ich nur noch das Akronym „Chane“ bei allen Online-Aktivitäten verwendete. Kurze Zeit funktionierte das und auch in der Schule rief man mich auf einmal „Tscheiny“, was ich ziemlich cool fand. Bis dann meine ICQ-Dates fragten, was dieser Name heißen sollte und ich irgendwann dann doch wieder mit Erdmuthe um die Ecke kommen musste.