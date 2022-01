„Ich bin nicht der Amokläufer, ich bin Schauspieler“

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu diesem Zeitpunkt keine halbe Stunde her, dass in einem Hörsaal an der Universität Heidelberg ein junger Mann um sich geschossen hat. Zwei Studentinnen und ein Student wurden leicht verletzt, eine 23-jährige Frau starb an den Folgen der Schüsse. Nach dem Angriff soll sich der Attentäter vor dem Hörsaalgebäude selbst erschossen haben. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen 18-jährigen Deutschen handelte, der als Biologie-Student an der Universität Heidelberg eingeschrieben war.