„Bilder von Schwerverletzten sollte man auf keinen Fall teilen“

Auch einige Medien, wie beispielsweise die Bild-Zeitung, ignorierten die Bitte der Polizei und verbreiteten Videos, die auf Social Media geteilt worden waren.

In Deutschland gibt es einen Pressekodex. Daraus geht hervor, dass man nicht alles, was man als Journalist oder Journalistin sieht, ungefiltert in die Öffentlichkeit bringen soll. Zum einen, weil manche Menschen keine Bilder von Anschlägen sehen wollen, Kinder sollten sie beispielsweise nicht sehen. Zum anderen muss man aber auch einfach an die Betroffenen denken: Niemand möchte dabei gefilmt werden, wie er schwerverletzt auf der Straße liegt. Die Bild-Zeitung hat dennoch gezeigt, wie Menschen erschossen werden. Der Anschlag wird so sensationalistisch präsentiert.