„Das meinen wir nicht ironisch. Wir lieben sie alle”

Warum lieben die Leute 90er/2000er Trash so sehr?

Zuerst einmal: Das Label „Trash“ gibt es für uns nicht. Warum soll etwas wortwörtlich Müll sein, nur weil es im weitesten Sinne Pop oder Mainstream ist? Wir glauben, dass unsere FollowerInnen das genauso sehen und sich deswegen so für deutsche Popkultur begeistern, weil uns die nostalgischen Posts direkt in eine Zeit zurückversetzen, als es noch unsere größte Sorge war, wann endlich unser Lieblingsmusikvideo auf „Get the Clip“ läuft.