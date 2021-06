„Ich möchte nicht konstant schauen müssen: Wo ist mein nächster Job?“

„Hanna weiß, dass man eine Karriere in der Wissenschaft frühzeitig planen muss.“ – Unter anderem dieser Satz führt gerade zu viel Frust bei jungen Wissenschaftler*innen auf Twitter, von manchen wird er sogar als Hohn verstanden. Hintergrund ist ein Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), in dem das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklärt wird. In der Wissenschaft gibt es seit Jahren immer noch eine hohe Anzahl an befristeten Verträgen, das Gesetz wird scharf kritisiert.