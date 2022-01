Diese App macht unsere Gesichter schön wie Renaissance-Gemälde

Die Gemälde werden von einem fiktiven Künstler „gemalt“, der sich AI Gahaku nennt – AI wie Artificial Intelligence. Dementsprechend heißt auch die App. Man lädt auf der Seite also einfach ein Foto hoch und dann wird ein bearbeitetes Bild kreiert. Dabei muss man anmerken, dass die AI nur in den seltensten Fällen solch holde Porträts fabriziert. In den meisten Fällen sehen die Produkte aus, als wären sie Teil eines gruseligen Goya-Gemäldes. Wer sich also schon mal gefragt hat, wie er oder sie sich in vergangenen Zeiten geschlagen hätte, bekommt hier einen düsteren Ausblick. Und ja – die Gemeinde der jungen, gutaussehenden und influencenden Menschen findet das gar nicht so witzig.