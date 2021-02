„Jeff Bezos ist zurückgetreten, um Superman Vollzeit zu bekämpfen“

Sind die guten Zeiten für Jeff Bezos vorbei? Gerade erst wurde der Amazon-Chef von Elon Musk von Platz eins der Liste der reichsten Menschen der Welt vertrieben – sein Vermögen wird dabei aber immer noch auf 182 Milliarden Dollar beziffert. Einen Monat später will Bezos nach 27 Jahren auf einmal nicht mehr Amazon-Chef sein: Zum dritten Quartal (Business-Sprech für „ab Juli“), wird der 57-Jährige den Posten räumen. Das kündigte Bezos am Dienstag an. In einem offenen Brief an seine Angestellten begründete er den Schritt damit, sich mehr auf neue Projekte und Initiativen konzentrieren zu wollen. Folgen soll ihm Andy Jassy, momentan Leiter des Cloud-Geschäfts im Amazon-Konzern.