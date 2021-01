„Noch mehr Internetmenschen, mit denen man diskutieren muss?“

In erster Linie soll „Clubhouse“ eine Plattform für sozialen Austausch und Networking sein: Nutzer*innen können Live-Audio-Talks zu verschiedenen Themen anbieten und daran teilnehmen. Es gibt verschiedene Rollen: Hörer*innen, Sprecher*innen und Moderator*innen. Die Plattform funktioniert also so ähnlich wie kleine Telefonkonferenzen oder Live-Podcasts mit Publikum. Nachdem sie anfangs vor allem Venture Capitalists (Investoren in Wagniskapital) genutzt haben, scheinen die Nutzer*innen derzeit in Deutschland vor allem Menschen aus der Medien-Bubble zu sein – und Politiker*innen.