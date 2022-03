jetzt Klarkommen: Der Newsletter für alle, die manchmal lost sind

Mit 18 Jahren ist man erwachsen, ab spätestens 25 macht man Karriere, mit 30 beginnt die Familiengründung. So lautet die Sage vom perfekten bürgerlichen Leben. Aber bei wem läuft das schon so? Selbst wenn viele von uns insgeheim davon träumen, ihr Leben ultimativ im Griff zu haben, kommt es oft doch ganz anders. Mit 18 hängt man viel zu oft mit dem Kopf in Clubtoiletten, mit 25 stresst die Abschlussarbeit, mit 30 swipt man noch immer durch Tinder – und in all der Zeit führen einem die eigenen Zimmerpflanzen mit immerwelken Blättern vor Augen, wie unfähig man eigentlich ist. Und über all diesen Momenten schwebt die Frage: Was will ich eigentlich vom Leben? Wie krieg ich meines auf die Reihe?