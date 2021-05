Wer frei sein will, braucht einen guten Terminkalender

Musikvideo, „Whatever“: Cro steht irgendwann mittags auf, steigt über die Alkoholleichen in seinem Wohnzimmer hinweg, steigt aufs Skateboard und singt: „Mir ist scheißegal was morgen kommt, ich heb mein Glas und schrei Bye bye, ich fühl mich so frei, frei …“ Diese Zeilen lassen mich jedes Mal relativ ratlos zurück. Ich verstehe einfach nicht, was erstrebenswert an einer solchen Situation sein soll, was genau ihn sich frei fühlen lässt. Denn ich will sogar UNBEDINGT wissen, was morgen kommt. Freiheit bedeutet für mich anders als für Cro: ein gut gefüllter Terminkalender. Textmarker. Klare Routinen. Kurz: ein geordneter Kopf.