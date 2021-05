Wie geht Urban Jungle nachhaltig?

„Zimmerpflanzen als auch Stauden für Balkon und Garten kommen zu etwa 80 Prozent aus dem Ausland. Sie werden zum Beispiel in Afrika, Lateinamerika oder Israel produziert, weil es dort wärmer ist“, erklärt Corinna Hölzel vom BUND. Die Arbeitsbedingungen auf diesen Plantagen beschreibt die Expertin als katastrophal. Die Pflanzen würden häufig mit Pestiziden behandelt, die in Deutschland seit Jahren verboten seien. Diese vergiften vor Ort Mitarbeiter*innen, Böden und Insekten. Die Arbeiter*innen kommen in direkten Kontakt mit den Mitteln, da es an Aufklärung über die Gefahren und Schutzkleidung mangelt. Mögliche Folgen: Vergiftungen, Verätzungen, Missbildungen, Unfruchtbarkeit. Um diese Missstände nicht zu unterstützen rät Corinna Hölzel, sich vor dem Kauf immer über die Herkunft der Pflanzen zu informieren.