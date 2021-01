„Das Risiko ist geringer, ausgenutzt zu werden“

Wenn man in der Bibliothek zusammensitzt und einer hängt nur noch am Handy, fällt das auf. In Video-Chats kann man sich nebenher recht unbemerkt mit anderen Dingen beschäftigen. Wie soll man reagieren, wenn eine*r aus der Gruppe offensichtlich nicht bei der Sache ist?

Die erste Regel ist natürlich, dass die Kamera bei allen offen ist und sich keiner nur per Audiokanal zuschaltet. Wenn ich dann merke, dass jemand längere Zeit still ist, sollte ich mal fragen: „Hast du Probleme mit deinem Internet?“ Dieses aktive Einbinden ist bei digitalen Meetings einfacher, weil es alle möglichen technischen Probleme geben kann – inaktives Wlan, defekter Laptop. Deshalb ist es legitimer nachzufragen. Wenn man in der Bibliothek zusammensitzt und einer längere Zeit nichts sagt, dann frage ich höchstens einmal: „Alles okay?“ Auch in digitalen Meetings nachzufragen, müssen wir jetzt lernen.