Das Beste an Clubhouse ist der „Leave Quietly“-Button

Dass die App abgesehen davon Unbehagen in mir auslöst, liegt vor allem daran, für wen sie gemacht zu sein scheint. Es erhalten nämlich nur diejenigen einen Zugang, die ein Iphone besitzen – und die eine Einladung bekommen (ich fühle heftige Elite-Vibes). Oft wurde auch kritisiert, dass gehörlose Menschen nicht partizipieren können (auch das finde ich persönlich nicht gerade unterstützenswert). Denn die App ist fürs Networking und Austauschen via Audio konzipiert: Nutzer*innen kreieren digitale Talk-Räume, in denen sie miteinander über Themen ihrer Wahl sprechen. Es handelt sich also um so etwas wie „ungezwungene“ Live-Podcasts, mit drei Möglichkeiten der Partizipation: sprechen, moderieren oder zuhören. Und das, während dabei alle Menschen im jeweiligen Raum mit Icon und Namen sichtbar sind. Um ihn zu verlassen, gibt es unten links einen Button, auf dem steht: „Leave Quietly“.