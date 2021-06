„Ich war erst einmal zwei, drei Wochen offline“

Den Aufruf zum Crowdfunding habe ich als Instagram-Story geschaltet. Ich wollte für ein politisches Format unabhängig von Firmen und Kooperationspartnern arbeiten können. Redaktion, Kamera- Crew, Reisekosten und so weiter. Und zuerst bekam ich dafür auch viel Zuspruch. Insgesamt kamen 9000 Euro dabei rum, von denen ich mir eine Bahncard 100 für meine Recherchereisen kaufen konnte. Einige Fans wollten mich also unterstützen. Aber irgendwann zog die Sache Kreise jenseits meiner Follower*innen. Zwei männliche Influencer-Kollegen machten sich darüber lustig. Schnell hieß es auch von anderen: Die will sich doch nur ein schönes Leben machen mit all dem Geld!