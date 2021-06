„Vor GNTM habe ich Grundschullehramt studiert und ein glückliches Leben in der Anonymität geführt. Auf das, was da auf mich zukam, war ich nicht vorbereitet. Hätte meine Familie mir nicht so starken Rückhalt gegeben, wäre das für mich ganz anders ausgegangen. Ich wäre auch sicher nicht in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien geblieben. Ich war ‚schon‘ 24, andere bei GNTM sind erst 17 – das verkraftet man in dem Alter nicht. So einen Shitstorm nimmt man zwangsläufig persönlich, da reden Leute über dich und deinen Charakter. Ich habe mich wertlos gefühlt, als wäre ich nur Ballast für alle Menschen auf diesem Planeten. Das ist ein unfassbar heftiger psychischer Druck.