„Auch rückblickend würde ich sagen: Das war kein Fehler“

Zuerst bekam ich mit, wie sich Leute in den Kommentaren bei Facebook über das Motiv echauffiert haben. Irgendwann hörte ich, dass das Plakat-Motiv in einer großen Facebook-Gruppe von Veganern die Runde machte. Wenn das einmal dort gelandet ist, kann man sich vorstellen, dass das an Empörung nicht zu überbieten ist. Ein Mann, der ein Stück Fleisch hochhält! Und dann noch ein Vergleich mit einer Frau! Da kamen also gleich mehrere Themen zusammen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden.