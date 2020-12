Das Ende vom Patchwork-Mythos

Wer neu im Patchwork-Mythos ist, wird darauf reinfallen. Er oder sie wird den Kompromiss versuchen. Sagen: „Ich habe euch doch gleich lieb, also besuche ich euch beide.“ Denn das ist ja der Kern der Patchworklüge: Die Behauptung, dass alles möglich sei, wenn man nur will. Aber: Das funktioniert nicht. Beide Elternteile werden enttäuscht sein und man selbst auch. Die Eltern, weil man trotzdem nie gleich viel Zeit für beide hat. Einer wird das Scheidungskind immer, nach einer ewig langen Fahrt mit irgendeinem Regionalzug (es gibt einfach fast keine Trennungen, bei denen beide Eltern danach in einer vernünftig angebundenen Großstadt wohnen), mit dem Satz „Wir haben schon mal angefangen“ begrüßen. Und man selbst ist enttäuscht, weil es trotz aller Versprechen (wir erinnern uns: Playstation 4, Gästezimmer und Boeuf Bourguignon) am Ende doch nur einen Douglas-Gutschein, eine Luftmatratze im Arbeitszimmer und Raclette gab. Und Raclette, das ist bekannt, bringt zusätzlich zu all dem Familien-Terror auch noch die dunkelsten Seiten der Menschen hervor. Habgier („Ich nehm mir mal von den Oliven auf Vorrat“), Ungeduld („Warum schmilzt der Käse nicht?“) und Völlerei („Mir ist schlecht.“).