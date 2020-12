2020, nimm das!

„Willst du besser im Zeichnen oder Malen werden, dann nimm dir ab heute vor, jeden einzelnen Tag etwas zu zeichnen. Jeden. Einzelnen. Tag. Ein paar schnelle Skizzen reichen vollkommen aus – für den Anfang sind sie sogar das Beste, was du machen kannst! Steck nicht zu viel Zeit in ein einzelnes Kunstwerk, indem du es schattierst oder kolorierst, wenn die Skizze – das Fundament deiner Zeichnung – noch nicht sitzt. Gib dir für jedes Motiv nur ein paar Minuten Zeit und skizziere grob das, was du siehst. So wird es dir mit der Zeit immer leichter fallen, Proportionen und Perspektiven zu erkennen und sie in deinen Zeichnungen einzubauen.