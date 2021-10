„Heute gibt es mehr schöne Frauen in der Öffentlichkeit, aber sie sehen sich auch immer ähnlicher“

Es gibt ja auch Bewegungen auf Social Media, die all den perfekt kuratierten Bildern entgegenwirken wollen, mehr realness zeigen. Du schreibst aber, so wirklich subversiv sei das auch nicht.

Ich denke schon, dass das einen positiven Effekt haben kann. Vor allem das Body-Positivity-Movement kann beeinflussen, wie wohl sich Menschen in ihren eigenen Körpern fühlen. Aber wenn man sich solchen vermeintlich realen Content anschaut, muss man trotzdem bedenken: Auch der ist limitiert. Auf Instagram gibt es ein Skript der Gefühle, das sich an den möglichen Reaktionen orientiert, die man hervorrufen kann: etwa das Feuer-Emoji, ein Klatschen, einen lachenden Smiley und so weiter. Wenn du etwas postest, möchtest du Likes dafür bekommen. Etwas, das so richtig unlikeable ist, funktioniert nicht. In dieser Logik ist es fast besser, sich mal weinend und verletzlich zu zeigen. Denn dadurch bekommt man Likes. Du kannst aber nicht so einfach posten, dass du anderen gegenüber extrem neidisch, hasserfüllt oder verbittert bist. So ganz tiefe negative Gefühle kommen eben nicht gut an. Es gibt also ein ganz kleines Spektrum der Likeability. Und alles, was du postest, richtet sich danach.