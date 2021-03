„Machtmissbrauch ist kein Randphänomen, sondern findet mitten in der Gesellschaft statt“

In ihrem Ratgeber „Grauzonen gibt es nicht“ wollen die jungen Autorinnen Sara Hassan und Juliette Sanchez-Lambert mit dem Mythos aufräumen, dass sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch einem bestimmten Bild entsprechen müssen, um als solche überhaupt wahrgenommen zu werden. Auch anlässlich ihrer Erfahrungen mit Machtmissbrauch in verschiedenen EU-Institutionen in Brüssel, haben sie aufbauend auf Geschichten von Betroffenen ein „Red Flag System“ zusammengestellt. Es soll als Frühwarnsystem für übergriffiges Verhalten dienen und Menschen helfen, ihre persönlichen Grenzen zu schützen. Sara Hassan erzählt im Gespräch mit jetzt von ihren Ratgeber, den es seit November 2020 gratis online gibt, und von ersten Warnsignalen, auf die man hören sollte.

jetzt: Gab es für dich einen persönlichen Anlass, dich mit dem Thema Machtmissbrauch und sexueller Belästigung in unserer Gesellschaft zu befassen?

Sara Hassan: 2015 haben ein paar Kolleg*innen und ich begonnen, in verschiedenen EU-Institutionen in Brüssel zu arbeiten. Ich zum Beispiel war als politische Referentin tätig. Wir haben gleich zu Beginn rund um diese Institutionen eine ziemlich bemerkenswerte Masse an Übergriffen erlebt. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie ausgeübt wurden, fanden wir ziemlich schockierend. In der Hierarchie war es klar, dass etwa Abgeordnete über allen anderen standen. Was Menschen in Machtpositionen tun, wird nicht herausgefordert und hinterfragt. In den Raum der Menschen, die nicht in dieser Machtposition waren, Assistent*innen und Praktikant*innen zum Beispiel, wurde offensichtlich eingegriffen. Etwa durch unangenehme Bemerkungen, dass man einen anderen Job gegen eine bestimmte Gefälligkeit bekommen könne. Wir fanden das alles Andere als normal und haben beschlossen, uns dagegen zusammenzuschließen. Wir haben ein Netzwerk gegründet, die Vorfälle festgehalten, Strategien ausgetauscht und ein Repertoire an unterschiedlichen Techniken zusammengestellt, um auf solche Situationen reagieren zu können. Das war der Beginn. Später wurden auch viele durch den Blog „MeTooEP” dokumentiert, den es immer noch gibt.