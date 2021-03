Vorsicht allein kann sexualisierte Gewalt nicht bekämpfen

Als die Engländerin Sarah E., 33, am Mittwochabend vor einer Woche um 21 Uhr das Haus einer Freundin in London verließ, trug sie Turnschuhe und grelle Kleidung. Auf dem Heimweg telefonierte sie mit ihrem Freund. Sie lief auf gut beleuchteten Straßen. Aber Sarah kam nie zu Hause an. In einem nahegelegenen Wald fand die Polizei später Leichenteile, ein Polizist wurde wegen des Verdachts auf Mord festgenommen. In den sozialen Medien diskutieren seither Nutzer*innen heftig über sexualisierte Gewalt und die Sicherheit von Frauen. Leider sind darunter auch einige Menschen – vor allem Männer – die Victim Blaiming betreiben. Sie suggerieren, Sarah sei selbst schuld, weil sie zu spät abends unterwegs gewesen sei (zur Erinnerung: Es war 21 Uhr). Sie habe sich nicht ausreichend geschützt. Dieser Vorwurf ist auf so viele Arten daneben. Nicht nur, weil Sarah offensichtlich zahlreiche Selbstschutzmaßnahmen getroffen hatte. Sondern vor allem – und das sollte doch so offensichtlich sein – weil Frauen, die einfach nur nach Hause gehen, niemals Schuld daran sind, wenn sie dabei von Männern belästigt, vergewaltigt, ermordet werden. Sie sind die Opfer, nicht Täterinnen.