„Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie Frauen übereinander reden“

Wieso kam dir der Gedanke genau jetzt?

In den vergangenen Monaten wurde in der Öffentlichkeit so viel über gendersensible Sprache diskutiert. Ich finde: Menschen, die auf Bühnen stehen oder in Medien Texte schreiben, sind da in einer Vorbildfunktion. Wir haben so viel Macht, weil uns so viele Menschen zuhören, und deswegen ist es auch unsere Pflicht, zu zeigen, dass unsere Sprache sich verändern muss. Wir sind dazu in der Lage, Sprache zu ändern. Wir müssen es nur tun. Diejenigen, die diesen Wunsch lächerlich machen, wollen uns nur klein machen. Das dürfen wir aber nicht zulassen. Denn Sprache ist die schärfste Waffe, die wir haben.