„Wir sind nicht allein!“

Es geht um ein Verbot der „Darstellung und Förderung einer Geschlechtsidentität, die von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht abweicht, einer Änderung des Geschlechts und der Homosexualität“ in Schulen und in jeglichen Medien, die Kinder und Jugendliche erreichen. Das heißt zum Beispiel: In Filmen für Kinder darf in Zukunft nur noch hetereosexuelle Liebe zu sehen sein. Alles, was davon abweicht, wird verboten. Darüber hinaus soll für unter 18-Jährige auch Werbung verboten werden, in der queere Menschen als Teil einer Normalität erscheinen. Außerdem dürfen nur noch staatliche Träger*innen und Einzelpersonen Sexualaufklärung an Schulen leisten. Als Begründung für das alles nennt die Regierung: Kinderschutz.