„Heute werden die CSD-Paraden bejubelt, aber damals wurden die Teilnehmer*innen noch bespuckt“

Man kann die Geschichte homosexueller Menschen und ihres Kampfes für Gleichberechtigung in (West-)Deutschland anhand von Daten erzählen: 1969 wurde einvernehmlicher Sex zwischen erwachsenen Männern entkriminalisiert, 2001 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt, 2017 die „Ehe für alle“. Der Historiker Benno Gammerl hat sich für einen anderen Weg entschieden: Er erzählt diese Geschichte auf Basis von Emotionen. Was und wie haben schwule und lesbische Menschen wann gefühlt? Was haben diese Gefühle individuell und politisch bewirkt? Gammerl ist Experte für „Emotionsgeschichte”, einem noch recht jungen Feld der Geschichtswissenschaft, und analysiert in seinem Buch „anders fühlen“ die Emotionsgeschichte schwulen und lesbischen Lebens in der Bundesrepublik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Dafür hat er Männer und Frauen unterschiedlicher Generationen zu ihren Erfahrungen befragt. Zum Pride Month haben wir mit ihm über seine Recherche, Protest und Politik und natürlich über Gefühle gesprochen.